Вестник Кавказа

Вашингтон возложил ответственность за срыв переговоров по заложникам на ХАМАС

Вашингтон возложил ответственность за срыв переговоров по заложникам на ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трамп сообщил, что срыв переговоров между Израилем и Хамас по освобождению заложников - это очень плохая новость. По его словам, вина за это лежит на представителях радикальной группировки.

Радикальное движение ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников. Об этом сообщил 25 июля президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп подчеркнул, что опечален этим известием.

"ХАМАС на самом деле и не хотел заключать соглашение. Похоже, они хотят умереть. И это очень, очень плохо"

– глава Белого дома

Накануне стало известно, что Израиль решил отозвать переговорную группу из Катара для консультаций после получения от ХАМАС ответа на последнее предложение о перемирии.

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