В Гумбетовский район Дагестана вернули электричество

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские энергетики полностью восстановили электроснабжение Гумбетовского района Дагестана, свет в дома вернули почти ста тысячам семей.

В дома жителей Гумбетовского района Дагестана вернулось электричество – местным энергетикам удалось в кратчайшие сроки устранить линии электропередачи? сообщил в своем официальном Telegram-канале филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты "Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение жителей Гумбетовского района, нарушенное в результате удара стихии"

Сейчас аварийные бригады работают в Унцукульском районе, где они работают на четырех поврежденных фидерах, запитывающих три крупных села района - Унцукуль, Ашильта и Ирганай.

Сегодня глава региона Сергей Меликов писал, что из-за непогоды в Дагестане без света остались 131 тыс человек. Сейчас их число сократилось до 32 тыс потребителей.

Напомним, ранее мы писали о том, все энергетические структуры Дагестана перевели в режим повышенной готовности после того, как в ряде районов республики сегодня были выявлены нарушения подачи электричества из-за сильного ветра, ливня и града. В горной части работы затруднены из-за угрозы схода селей. Всего энергоснабжение было нарушено в 10 муниципалитетах.

