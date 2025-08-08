Дагестанцы стали чаще жаловаться на отключение электричества

В Дагестане увеличилось число жалоб на отключения электроэнергии. Центр управления регионом реагирует на поступающие обращения.

Жители Дагестана значительно нарастили количество обращений по поводу отключения электроэнергии в республики, сообщает пресс-служба Центра управления регионом.

Как заявили, что в организации, на прошлой неделе от граждан поступило 4 374 обращений. Уточняется, что 2 911 из них являются жалобами, связанными с отключением электроэнергии.

Помимо проблем со светом, местные жители жаловались на отсутствие водоснабжения, нарушения в сфере обращения с отходами, благоустройство и некачественный ремонт дорог.

В Центре отметили, что наибольшее количество обращений поступило из Махачкалы – 3 474. Кроме того, активно жаловались на проблемы жители Каспийска, Дербента, Хасавюрта и Буйнакска.

В ЦУР добавили, что совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами оперативно реагирует на поступающие обращения граждан.