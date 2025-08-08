Режим повышенной готовности объявлен в Дагестане

Энергетики в Дагестане перешли в режим повышенной готовности. Свыше 80 тыс жителей республики остаются без электричества из-за непогоды в регионе.

В связи с плохой погодой в Дагестане энергетики для ликвидации последствий перешли в режим повышенной готовности, сообщает филиал "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

Отмечается, что 11 августа в ряде районов республики выявлены нарушения подачи электричества из-за сильного ветра, ливня и града. В горной части работы затруднены из-за угрозы схода селей.

В Центре управления регионом подчеркнули, что свыше 80 тыс жителей Дагестана остаются без света из-за погодных условий. Там уточнили, что энергоснабжение нарушено в 10 муниципалитетах.

В ЦУР добавили, что в настоящее время в ремонтных работах участвуют 97 специалистов и 38 единиц техники.