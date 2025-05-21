В Грузию прибыл член комитета по иностранным делам Сената США

Американский сенатор Стив Дейнс начал свой визит в Грузию. В рамках поездки он пообщается с членами правительства и представителями различных партий.

Член комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Стив Дейнс прилетел в столицу Грузии. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 мая американским посольством в республике.

В ходе визита сенатор поведает об основных приоритетах президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

"Дейнс планирует выделить основные приоритеты президента Трампа и госсекретаря Рубио, включая философию повестки дня "Америка прежде всего" и шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по улучшению отношений с США"

– посольство США

Там также обратили внимание на то, что Дейнс с нетерпением ждет встречи с представителями правительства и политических партий в Тбилиси.

"Он планирует поднять внутренние и внешние вопросы, включая приоритеты верховенства закона, бизнеса и иностранных инвестиций"

– американское диппредставительство

Напомним, на этой неделе могла состояться встреча основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и посла США Робин Данниган, однако грузинский миллиардер отверг эту возможность. Позже он объяснил, что принял такое решение в связи с тем, что предыдущая американская администрация ввела против него неофициальные, а затем и официальные санкции.