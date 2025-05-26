Президент США заявил о приверженности укреплению отношений с Грузией

Президент США Трамп поздравил грузинского коллегу Кавелашвили с Днем независимости. В послании он подчеркнул, что Вашингтон привержен развитию плодотворных отношений с Тбилиси.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили получил поздравление от главы Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости, который отмечался в стране 26 мая, говорится в сообщение администрации грузинского президента.

"Сегодня в Грузии 107-я годовщина независимости - эпохальная дата в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность, которая проходила на фоне сложностей и вызовов от поколения к поколению"

- Донадьд Трамп

Он подчеркнул, что его администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с властями Грузии.

В будущем Дональд Трамп ожидает, что экономические связи между Тбилиси и Вашингтоном будут углублены за счет поддержки справедливой торговли и расширения пространства двустороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил Дональду Трампу открытое письмо, в котором выразил недоумение по поводу молчания Вашингтона в вопросе перезагрузки отношений двух стран. Ответа на его послание еще не было.