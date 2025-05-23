США поздравили Грузию с Днем независимости

Госсекретарь Марко Рубио от имени США поздравил Грузию с Днем независимости и подчеркнул, что Вашингтон привержен партнерству с Тбилиси.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио опубликовал письмо, в котором поздравил Грузию с Днем независимости.

"Более тридцати лет дружба и партнерство между нашими странами строились на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. В этот день мы празднуем силу и стойкость грузинского народа, а также наши прочные связи. Любовь и преданность грузинского народа к свободе и независимости вдохновляют"

- Марко Рубио

Он также передал, что Вашингтон по-прежнему привержен партнерству, которое соответствует стремлениям Тбилиси к безопасному и процветающему будущему.

Напомним, что Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения независимости в 1918 году и проходит в центре Тбилиси. Гостей ждут концерты, мастер-классы и дегустации.

Ранее на площади Свободы прошел парад военной техники и присяга, в которой приняли участие первые лица страны – президент, премьер-министр, спикер парламента и мэр Тбилиси.