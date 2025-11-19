В "Грузинской мечте" сообщили о готовности отменить спорные для ЕС законы

В правящей партии Грузии объяснили принятие спорных для европейцев законов существующими реалиями. При этом в "Мечте" отметили, что готовы при определенных условиях отменить эти законы.

Власти Грузии готовы пересматривать свою позицию в отношении спорных для Европы законов. Об этом сообщил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.

Он подчеркнул, что принятие какого-либо закона – это не самоцель.

"Мы принимаем законы, потому что видим проблемы – радикализацию, перерастание демонстраций в насильственный режим, организацию свержений или революций. Именно поэтому мы приняли эти законы"

– депутат правящей партии

Он обратил внимание на то, что руководство республики готово в любой момент отказаться от этих законов, но для этого должны быть найдены другие пути решения существующих проблем.

"Мы готовы отменить эти законы хоть завтра, но мы должны договориться, что они должны предложить нам выход, как мы можем решить те проблемы, из-за которых эти законы были приняты"

– Леван Махашвили

По его словам, если у ПАСЕ есть готовность реально поддержать Грузию и решить эти проблемы, "Грузинская мечта это сделает.

"Пока мы видим, что они не только не поддерживают нас, но и сами являются создателями источника этих проблем. Мы отменим законы, когда этих проблем в Грузии больше не будет"

– депутат "Грузинской мечты"

В свою очередь, другой депутат парламентского большинства Георгий Кахиани указал на то, что власти готовы к конструктивной критике.

"Если нам покажут, что определенные изменения в каком-либо законодательстве действительно необходимо осуществить, и это будет основано на доказательствах, мы к этому тоже готовы, но, к сожалению, до сих пор мы этого не слышим. Мы слышим только критику, за которой никогда не следуют доказательства и факты"

– Георгий Кахиани

Ранее содокладчики ПАСА по мониторингу Грузии Эдите Эстрела и Сабина Кудич заявили, что властям республики следует в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии в отношении законодательства. По их мнению, ряд законов, включая закон об иноагентах, несовместимы с европейскими стандартами и нормами.