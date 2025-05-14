Вестник Кавказа

В грузинский паспорт может вернуться графа "национальность"

В грузинский паспорт может вернуться графа "национальность"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Графа "национальность" и имя отца могут вернуться в паспорта и другие удостоверения личности Грузии. Соответствующая инициатива поступила в парламент.

Инициатива о возвращении в удостоверения личности, паспорта и акты гражданского состояния графы "национальность" и имени отца (отчества) поступила в парламент Грузии, сообщили СМИ.

"Это нужно, чтобы не произошло окончательного исчезновения "грузинскости" нашего происхождения"

- автор инициативы, гражданка Лела Кавтарадзе

На данный момент неизвестно, будет ли эта инициатива реализована. Бюро парламента поручило рассмотреть предложение комитету по юридическим вопросам.

Напомним, что вскоре внешний вид удостоверения личности гражданина Грузии, а также временного и постоянного вида на жительство, временного электронного удостоверения личности изменится. Лела Кавтарадзе просит включить именно в обновленные удостоверения отечество и национальность.

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