В Грузии запретят собирать виноград без разрешения

Рекордный рост виноградного урожая привел власти Грузии к идее жестко организовать сбор винограда, запретив аграриям собирать и привозить его на винодельни в произвольные дни. Предполагается, что уже в следующем году в регионе Рача собирать виноград можно будет только в конкретные сроки.

Проблемы ртвели – сельскохозяйственного сбора винограда в Грузии, – возникшие в этом году, мотивировали Нацагентство вина выступить с инициативой о законодательном ограничении полномочий виноградарей в работе с выращиваемым ими виноградом. Глава Нацагентства Леван Мехузла пояснил, что предлагается выдавать аграриям специальные разрешения на сбор винограда в конкретные сроки, за пределами которых им будет запрещено снимать урожай со шпалер.

По инициативе Нацагентства в следующем году такие разрешения будут выдаваться только в одном регионе – Рача, где произрастает сорт "Хванчкара". Мехузла подчеркнул, что идея ограничения сбора винограда почерпнута у испанских властей.

"К 2026 году на начальном этапе мы планируем реализовать пилотный проект в регионе Рача, когда будет введено так называемое "разрешение на сбор винограда", то есть виноградарь будет заранее, до сбора урожая, знать, когда и в какой конкретно погреб везти урожай на продажу"

– Леван Мехузла

Чиновник напомнил, что в этом году из-за обильных дождей ртвели вышел весьма неудачным: аграрии дожидались сухой погоды, чтобы собрать и отвезти на винодельни свой урожай, в итоге на дорогах образовались пробки, а винзаводы не справлялись с одномоментно привезенными на них объемами виноградного сырья. Этот опыт показал необходимость жесткой организации перевозок винограда, чтобы часть урожая, которую не успели переработать виноделы, не пропадала зря.

Отметим, что этой осенью винзаводы Грузии поставили рекорд по производству вина – в алкоголь было преобразовано порядка 0,33 млн т винограда. В последние годы республика регулярно обновляет рекорд по виноградному урожаю.