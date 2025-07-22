В Грузии заявили об отсутствии угроз безвизу с ЕС

Объективно действию безвиза Грузии с ЕС ничего не угрожает. Об этом заявили в парламентском комитете по евроинтеграции.

Безвизовому режиму Грузии с Евросоюзом объективно ничего не угрожает, заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

"В течение нескольких дней мы предоставим законодательные акты и распоряжения правительства, в которых будет четко выражена приверженность правительства Грузии надлежащему функционированию безвизового режима"

- Леван Махашвили

В том числе речь идет о документах по сферам нелегальной миграции и политики предоставления убежища, подчеркнул Махашвили.

Он также отметил, что привязку вопроса безвиза к отмене ряда законов, недавно принятых в Грузии, можно считать шантажом в преддверии муниципальных выборов. По его словам, манипуляции не сработают.