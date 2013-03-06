В Грузии введен новый регламент для парламента

В Тбилиси вступил в силу новый регламент парламента. Изменениям подверглись некоторые полномочия грузинских парламентариев.

В Грузии начал действовать обновленный регламент работы парламента страны. Были введены ряд значительных изменений в области ведения работы парламента, наименований комитетов и так далее.

Одним из главных изменений стало то, что президент больше не присутствует в парламенте, а присутствуют шестнадцать отдельных парламентских комитетов, передает Sputnik Грузия.

Парламентские комитеты имеют ряд определенных полномочий, в том числе, могут контролировать проведение парламентских заседаний (и их частоту проведения) их основную повестку и темы, предложенные к обсуждению. Согласно поправкам, необходимо проводить заседание не реже одного раза в месяц.

Однако в полномочиях комитетов парламента существует и ряд ограничений: некоторые вопросы больше не являются частью их рассмотрения до проведения пленарного заседания. В частности, это полномочия избирать на должность, создание парламентских комиссий, проведение президентских выборов в Грузии и организация процедуры импичмента.

Помимо этих изменений, в новом регламенте парламента зафиксированы компетенции председателя парламента – в его полномочиях разделение зала парламентских заседаний по секторам, а также – председатель парламента может регулировать вопрос допуска на заседания. Установлен также новый режим работы парламентариев на заседаниях: с полудня до девяти часов вечера.

Помимо этого, было введено одно из ограничений для депутатов – объявление бойкота заседаниям парламента в целом, а не отдельным вопросам, выдвинутым на повестку обсуждения, строго запрещается.

Уточним, что регламент парламента – это установка в законодательстве, которая регулирует обеспечение работы законодательного государственного органа в ряде аспектов, таких как – подписание законодательных актов, работа с различными гражданскими инициативами, подотчетность правительства, и другие аспекты, так или иначе связанные с организацией работы парламента.