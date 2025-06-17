Вестник Кавказа

В Грузии стартовали учения НАТО Agile Spirit

В Грузии стартовали учения НАТО Agile Spirit
© Фото: Минобороны Грузии
На военной базе "Крцаниси" начался грузинский этап военных учений Agile Spirit сил НАТО, которые проходят в Турции и Грузии, официальный старт маневрам дал американский генерал Терри Тиллис.

Сегодня на военной базе "Крцаниси", где базируется Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия, был дан старт второму этапу многонациональных военных учений стран-членов НАТО Agile Spirit ("Твердый дух"), сообщает Минобороны Грузии.

Первый этап маневров прошел в Турции, он стартовал 21 июля с совместной воздушно-десантной операции США и Турции, передает "Интерфакс".

Во втором их этапе, который пройдет в Грузии уже 12-й раз, помимо подразделений Турции, Грузии и США, поучаствуют военнослужащие еще восьми стран блока.

Открыл учения командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис.

"Это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран"

- Терри Тиллис

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