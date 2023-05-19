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В Грузии рассказали, за счет чего в стране сохранился мир

В Грузии рассказали, за счет чего в стране сохранился мир
Ираклий Гарибашвили отметил прагматичную политику Грузии, которая позволила сохранить и укрепить мир в стране. Он подчеркнул, что его интересуют интересы собственного государства.

Прагматичная политика грузинского руководства позволила сохранить и укрепить мир внутри страны, сообщил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Меня интересует наша страна, интересуют интересы моей страны… Нашей правильной, прагматичной политикой мы, наши власти, смогли сохранить и укрепить мир"

- Ираклий Гарибашвили

Он заявил, что Грузия устала от войн, поэтому хочет мира и развития. По его словам, власти страны сегодня спасают Грузию, защищая и укрепляя ее национальные интересы.

Гарибашвили: Грузия не будет подчиняться политике ЕС

Гарибашвили: Грузия не будет подчиняться политике ЕС

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