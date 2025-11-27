В Грузии призвали Швейцарию перестать критиковать ее конституцию

Шалва Папуашвили попросил власти Швейцарии не критиковать конституцию Грузии. Он подчеркнул, что вместо этого им лучше заняться своим основным законом.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к Швейцарии с призывом обратить внимание на свою конституцию, а не подвергать критике основной закон республики.

В сообщении, опубликованном на его страницах в соцсетях, подчеркивается, что Швейцария стала второй после Великобритании страной, которая обеспокоилась евроинтеграцией Грузии.

"После Великобритании, вышедшей из Евросоюза, теперь уже и Швейцария, которая никогда не входила в ЕС, обеспокоилась евроинтеграцией. Давайте пусть каждый следит за своей конституцией"

– Шалва Папуашвили

Накануне швейцарское посольство в Тбилиси опубликовало баннер, на котором написано: "Конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Конституция Грузии, статья 78".

Напомним, осенью 2024 года власти Грузии объявили о приостановке начала переговоров по вступлению в ЕС до 2028 году. После этого по всей стране вспыхнули многочисленные акции протеста. После того, как этой осенью власти республики ужесточили законы о правилах проведения демонстраций, протестные акции стали более малочисленными.