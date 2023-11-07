В Грузии приняли новый закон о туризме

Грузинский парламент утвердил обновленный закон о туризме. С его появлением изменится регулирование туристической деятельности в республике.

Депутаты парламента Грузии на прошедшем в пятницу заседании утвердили новый закон о туризме.

Отныне всем туроператорам и турагентам, оказывающим комбинированные услуги, гидам, предлагающим размещение и экскурсии, а также проводникам необходимо будет регистрироваться в Реестре экономической деятельности. В нем будет содержатся информация об учреждении компании, ее деятельности и обо всех изменениях, происходящих в компании.

Данные тех, кто занимается туристической деятельностью, будут передаваться Национальной администрации туризма. Тем же, кто не предоставит данные, предстоит заплатить штраф в размере 500 лари.

Помимо этого, в республике также вводится контроль за агротуризмом и винным туризмом. До 1 июня 2024 года правительству предстоит разработать правила предоставления субъектам права заниматься данным видом деятельности.

Кроме того, с июня следующего года в Грузии введут обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех иностранцев, приезжающих в страну.

Согласно информации, предоставленной инвестиционной компанией Galt&Taggart, прибыль туристической отрасли Грузии в 2023 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 19% и составила $4,2 млрд. Эксперты ожидают, что в следующем году страна увеличит доходы от туризма еще на 7%, до $4,5 млрд.