В Грузии полностью расчистили Военно-Грузинскую дорогу от снега

Большегрузам, скопившимся в международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии, разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге после ее полной расчистки.

Граница между Россией и Грузией снова открыта – дорожные власти Грузии наконец разрешили движение большегрузного транспорта, которое было остановлено из-за ненастной погоды в горах накануне вечером.

Сейчас проезд через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" по трассе разрешен всем – и легковушкам, для которых он заработал чуть раньше, и для большегрузов, в том числе с прицепами, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на департамент автомобильных дорог Грузии.

"Восстановлено движение всех типов транспортных средств на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс"

- департамент автодорог Грузии

Ранее мы писали о том, что около трех часов назад Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек, однако для автомобилей, направляющихся из России в Армению транзитом через Грузию, запрет на движение остается в силе – на границе Грузии и Армении из-за снегопада остается закрытым для всех видов автотранспорта перевал Паравани.