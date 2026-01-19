Движение через "Верхний Ларс" приостановлено из-за погодных условий

КПП "Верхний Ларс" временно закрыт на фоне ухудшения погодных условий при выезде из РФ в Грузию. Ограничения введены для всех видов транспорта.

Движение транспорта через КПП "Верхний Ларс" приостановлено для транспорта на фоне сложных метеорологических условий и ухудшения видимости, заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для всех видов транспорта"

– ФТС

Сообщается, что для проезда закрыт участок от Владикавказа до Верхнего Ларса при движении в сторону Грузии. В сообщении ведомства отмечается, что в настоящий момент нет возможности обеспечить безопасный проезд.