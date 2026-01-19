Дорожные власти Грузии открыли Военно-Грузинскую дорогу для легковушек

Дорожные службы Грузии расчистили Военно-Грузинскую дорогу от снега и разрешили проезд по ней для легковых автомобилей, однако проезд для большегрузов пока остается закрытым.

Верхний Ларс открылся для легковых автомобилей: после расчистки от снега Военно-Грузинской дороги дорожные власти Грузии разрешили легковушкам проезд по магистрали к грузино-российской границе, однако на участке Гудаури-Коби по-прежнему запрещен проезд для транспорта с прицепом и полуприцепом.

"На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение транспорта осуществляется беспрепятственно, при этом на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели"

- департамент автомобильных дорог Грузии

Однако для автомобилей, направляющихся из России в Армению транзитом через Грузию, запрет на движение остается в силе – на границе Грузии и Армении из-за снегопада остается закрытым для всех видов автотранспорта перевал Паравани.

Ограничение, введенное из-за метели и плохой видимости, действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, говорится в сообщении департамента грузинских автодорог.

Ранее по этой же причине закрывался и КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, добавили в ведомстве.

Напомним, мы писали о том, что из-за обильных осадков движение большегрузного транспорта было приостановлено на нескольких участках единственного сухопутного маршрута, соединяющего Россию с Грузией и Арменией. Это привело к очереди из более чем двух тысяч фур на КПП "Верхний Ларс".