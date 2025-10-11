В Грузии появился новый завод по переработке оливок

В грузинской Кахети открыли завод по переработке оливок. Он обеспечит местных жителей работой и поможет Грузии с тем, чтобы войти в число мировых производителей оливок.

Предприятие по переработке оливок запущено в Кахети, информирует министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Выращивание оливок становится все более популярным. Важно, чтобы продукт перерабатывался на месте, что создает дополнительную стоимость и рабочие места. Новое предприятие вносит свой вклад в этот процесс и поможет увеличить экспорт грузинской продукции"

– министр Давид Сонгулашвили

Открытие производства обеспечит работой до 150 человек, в основном на заводе будут работать местные жители.

Оборудование на заводе итальянского и немецкого производства, полностью соответствует стандартам ЕС. В день завод способен принять до 150 т оливок, урожай будет приниматься не только из садов предприятия, но и от фермеров, поделился основатель предприятия Georgian Olive Георгий Сванидзе. По его словам, компания намерена превратить Грузию в одного из ведущих мировых производителей оливок.

Отметим, что Georgian Olive – крупнейшая компания Грузии в оливковой отрасли. Масло и оливки этого производителя продаются как внутри страны, так и за рубежом.