В Грузии откроется Freedom Bank из Казахстана

В Грузию придет казахстанский Freedom Bank. Финансовое учреждение получило разрешение на открытие зарубежного филиала.
Казахстанский банк Freedom Bank запустит филиал в Грузии.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что банк получил разрешение на открытие грузинского филиала.
В сентябре Forbes Kazakhstan писал, что уставной капитал Freedom Bank Georgia составит 5 млн лари или $1,8 млн.
Freedom Bank входит во Freedom Holding Corp, это основной актив холдинга, основатель и владелец которого Тимур Турлов.