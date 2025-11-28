Вестник Кавказа

В Грузии откроется Freedom Bank из Казахстана

Тбилисская телебашня
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузию придет казахстанский Freedom Bank. Финансовое учреждение получило разрешение на открытие зарубежного филиала.

Казахстанский банк Freedom Bank запустит филиал в Грузии.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что банк получил разрешение на открытие грузинского филиала.

В сентябре Forbes Kazakhstan писал, что уставной капитал Freedom Bank Georgia составит 5 млн лари или $1,8 млн.

Freedom Bank входит во Freedom Holding Corp, это основной актив холдинга, основатель и владелец которого Тимур Турлов.

