В Грузии инспектора охранной полиции задержали за кражу

Инспектор охранной полиции в Грузии может отправиться в тюрьму за кражу золота.
Правоохранители Грузии задержали инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции. Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в краже.
"Следствием установлено, что М.Б., 1990 года рождения, при исполнении служебных обязанностей с целью противоправного присвоения тайно завладел золотым изделием, принадлежащим гражданину"
– МВД Грузии
Инспектору теперь грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Тбилиси объявил в розыск через Интерпол более двух десятков человек. Треть из них – иностранные граждане.