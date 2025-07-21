Вестник Кавказа

В Грузии инспектора охранной полиции задержали за кражу

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Инспектор охранной полиции в Грузии может отправиться в тюрьму за кражу золота.

Правоохранители Грузии задержали инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции. Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в краже. 

"Следствием установлено, что М.Б., 1990 года рождения, при исполнении служебных обязанностей с целью противоправного присвоения тайно завладел золотым изделием, принадлежащим гражданину" 

– МВД Грузии 

Инспектору теперь грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. 

Ранее стало известно, что Тбилиси объявил в розыск через Интерпол более двух десятков человек. Треть из них – иностранные граждане.

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