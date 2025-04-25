В городах Карабаха и Восточного Зангезура появятся канатные дороги

Из Ханкенди в Шушу в среднесрочной перспективе можно будет попасть по канатной дороге – об этом поведал президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к участникам церемонии открытия Агдамского центра мугама.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии открытия Агдамского центра мугама, рассказал о планах наладить в горных районах освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура – транспортное сообщение по канатным дорогам.

Канатные дороги обеспечат удобное перемещение местных жителей и туристов между близкими населенными пунктами, расположенными на разных высотах. Главной среди таких канаток станет дорога из Ханкенди в Шушу, отметил Ильхам Алиев.

Первый проект канатной дороги будет реализован уже в 2025 году в другом районе – она будет вести в город Лачин.

"Похожий проект есть и в Кельбаджаре. То есть это будет прекрасное средство, как с точки зрения туризма, так и для комфортного передвижения людей"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана обратил внимание на то, как в целом активно и с использованием самых современных технологий сегодня реконструируются буквально с нуля освобожденные территории.

"Во время оккупации армянское государство, проводя целенаправленную политику, сровняло с землей все наши города и села. Иностранные гости, посещающие этот и другие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления, а во многих случаях и гнева"

– Ильхам Алиев