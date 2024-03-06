В горах Юга и Северного Кавказа снова ждут лавины

Спасатели Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России опубликовали экстренные предупреждения об опасности схода снежных лавин в горных районах семи регионов, которые могут быть вызваны непогодой.

Обильные снежные заряды вместе с потеплением, которое уже заметно и в горных районах Северного Кавказа и Юга России, в ближайшее время могут вызвать лавины, предупредили в МЧС по СКФО и ЮФО.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии сход лавин возможен уже сегодня с 18:00 мск, опасность сохранится в Ингушетии на высоте более 1 тыс м по 16 марта, а в КБР и Северной Осетии - до 18:00 мск 15 марта, передает "Интерфакс".

Немного дольше, до 17 марта будет лавиноопасно на высоте более 2 тыс м в горах Краснодарского края и Адыгеи. Также лавинная опасность сегодня-завтра есть и в горах Дагестана, сообщили в пресс-службах региональных главков, что касается Дагестана, то в ряде его районов серьезно усилится и ветер – его скорость кое-где будет достигать 25 метров в секунду.

В Карачаево-Черкесии опасно станет лишь завтра – жителей и гостей региона спасатели попросили избегать склонов крутизной более 30 градусов до 17 марта – именно на них чаще всего и сходят лавины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.