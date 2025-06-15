Вестник Кавказа

В Georgian Airways отменили ряд рейсов до Тель-Авива

В Georgian Airways отменили ряд рейсов до Тель-Авива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Georgian Airways отменил рейсы до столицы Израиля на ближайшие два дня.

Авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы до Тель-Авива из Тбилиси, которые должны были быть выполнены 30 июня и 1 июля. 

"На данном этапе страховая компания не разрешает Georgian Airways возобновлять полеты в Тель-Авив. Кроме того, авиакомпания не получила гарантий безопасности от Израиля. Georgian Airways предоставит обновленную информацию, как только получит её"

– заявление авиакомпании. 

Сообщается, что пассажиры, которые приобрели билеты, могут обменять их или получить обратно потраченные на покупку деньги. Отмечается, что другие рейсы будут выполняться согласно расписанию. 

Отметим, что Росавиация ранее разрешила российским авиаперевозчикам летать над Ираком, Ираном и Иорданией. В Израиль российские лайнеры также могут летать в светлое время суток.

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