Новый аэропорт в Тбилиси примет первых пассажиров в 2031 году

В Грузии назвали сроки запуска новой воздушной гавани. Аэропорт в Вазиани начнет работать через пять лет и будет в несколько раз мощнее действующего в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая сегодня в парламенте с годовым отчетом, рассказал, когда планируется открыть новый аэропорт неподалеку от Тбилиси.

"Подготовительные работы уже начались. В следующем году мы выберем компанию-партнера и в 2031 году сможем перенести аэропорт в Вазиани"

– Кобахидзе

Пассажиропоток нового международного аэропорта Тбилиси составит до 18 млн человек в год. Новая воздушная гавань будет в 4,5 раза мощнее действующего аэропорта в Тбилиси.