В Геленджике раздадут 3000 саженцев сибирского кедра

Бесплатная раздача кедровых саженцев пройдет в Геленджике. Получить деревцо можно будет 17 и 18 января.

В течение двух дней на этой неделе в Геленджике будет проходить акция «Кедр - в дар».

Жителям города раздадут более 3 тыс саженцев сибирского кедра, возраст каждого деревца составляет три года. Тем, кто захочет получить саженец, расскажут о том, как ухаживать за кедром, какая почва подходит для растения и как правильно сажать кедр.

Акция пройдет по адресу: угол улиц Ходенко и Кирова. Саженцы будут раздавать с 11.00 до 17.00 в среду и четверг.

Саженцы кедра привезли в Геленджик из подмосковного питомника.