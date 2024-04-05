Губернатор Кубани потребовал навести порядок в торговле

Власти Кубани снесут нестационарные торговые точки, буквально заполонившие большей частью курортные города края и зачастую установленные их хозяевами самовольно, без каких-либо разрешительных документов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал навести порядок в сфере нестационарной торговли, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Киоски и ларьки формируют внешний облик наших городов и станиц. Поэтому они должны размещаться строго по утвержденным схемам, которые учитывают архитектурный стиль, плотность строений и комфорт для людей. Сегодня в крае установлено 7,5 тыс официальных нестационарных объектов торговли"

- Вениамин Кондратьев

Множество россиян, отдыхавших на курортах Кубани, не раз сталкивались с такой, с позволения сказать, торговлей: особенно она процветает в курортный сезон в Сочи - 1,3 тыс незаконных объектов, Краснодаре - 1,2 тыс, а также в Геленджике, Новороссийске, Армавире и Анапе. Губернатор потребовал, чтобы ни один владелец киоска или ларька не работал самовольно.

"Хаотичные торговые точки портят качество городских пространств, которые мы благоустраиваем. И при этом бюджеты не получают с них ни копейки. Такие киоски и ларьки нам не нужны"

- Вениамин Кондратьев

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в этом году на майские праздники Сочи ждет рекордное количество гостей – в администрации курорта заявили, что туристов будет на 20% больше, чем в прошлом году - около 340 тыс человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период Сочи принял порядка 275 тыс туристов. В целом на курортах региона власти Кубани в течение весны ожидают свыше 2 млн гостей.