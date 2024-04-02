Краснодарцы к лету получат обновленную набережную

В Юбилейном микрорайоне Краснодара начался ремонт набережной реки Кубань – уже к лету жители города смогут прогуляться по обновленной прогулочной зоне Рождественского парка, которую уложат тротуарной плиткой.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара к лету появится обновленная прогулочная набережная, сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

"Поручил восстановить пешеходную часть в Рождественском парке. Сейчас полностью демонтируют старый тротуар вплоть до его основания, а именно до полутора метров вниз. Работы должны пройти с максимально бережным отношением к деревьям"

- Евгений Наумов

Ожидается, что за это время строители сделают новое основание набережной и бетонное покрытие, а потом уложат тротуарную плитку. Потом вместе с местными жителями они покрасят ограждение парка.

Глава города выразил уверенность, что такое обновление порадует не только жителей микрорайона, но и всего города.