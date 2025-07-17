В Геленджик запускает рейсы компания NordStar

Еще одна авиакомпания запустит рейсы в Геленджик этим летом. Самолеты NordStar свяжут Норильск с Краснодарским курортом.

Компания NordStar вернет в расписание прямой рейс из Норильска в Геленджик.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после трехлетнего перерыва.

"NordStar возобновляет полеты из Норильска в солнечный Геленджик. Курортное направление вернулось в список маршрутов"

– авиакомпания

Первый рейс запланирован на 17 августа, самолеты будут летать на этом направлении раз в неделю - по воскресеньям. Вылет из Норильска - в 07:25, в обратном направлении - в 16:30.

Стоимость билета на рейс NordStar из Норильска в Геленджик начинается от 24,7 тыс рублей. Билеты уже поступили в продажу.