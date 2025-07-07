В Геленджик будут летать самолеты "Уральских авиалиний"

Еще одна российская авиакомпания планирует запустить рейсы в Геленджик, где возобновил работу аэропорт. "Уральские авиалинии" составляют расписание рейсов на курорт.

Компания "Уральские авиалинии" готовится к запуску рейсов в Геленджик, где с 10 июля открылся для рейсов аэропорт, передает ТАСС.

"В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик"

– пресс-служба перевозчика

Вскоре рейсы из Москвы в Геленджик запустит "Аэрофлот", также в СМИ появилась информация о возможном запуске рейсов на курорт из регионов России компанией Red Wings.

На первом этапе аэропорт Геленджика планирует обслуживать до трех рейсов в сутки.