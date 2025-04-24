Вестник Кавказа

В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России – СМИ

В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Послы Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ, который может быть окончательно принят на следующей неделе.

Постпреды стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщает Франс Пресс. 

"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России"

– Франс Пресс

Сообщается, что согласование новых рестрикций Брюсселя против Москвы началось в понедельник. Ожидается, что новый комплекс санкционных мер будет утвержден 20 мая. 

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения против 60 организаций и физических лиц. Также под санкции должны попасть около 150 судов и компании из Турции и Вьетнама.

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