В ООН приветствуют решение США снять санкции с Сирии

В Организации Объединенных Наций приветствуют решение США снять санкции с Сирии. Ранее санкционные ограничения также были сняты Великобританией.
В ООН положительно отозвались о решении Белого дома снять санкции с Сирии. Об этом заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы приветствуем это решение"
– Стефан Дюжаррик
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что снимает рестрикции с Сирии, чтобы "дать шанс" Дамаску.
Отметим, что в конце апреля Великобритания сняла санкции, которые ранее были введены против 12 сирийских ведомств и организаций. Также Лондон разморозил счета 24 организаций Сирии, включая компании нефтяного сектора. Санкции также были сняты с ЦБ страны.