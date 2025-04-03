Вестник Кавказа

В ООН приветствуют решение США снять санкции с Сирии

В ООН приветствуют решение США снять санкции с Сирии
© Фото: Динара Хаирова
В Организации Объединенных Наций приветствуют решение США снять санкции с Сирии. Ранее санкционные ограничения также были сняты Великобританией.

В ООН положительно отозвались о решении Белого дома снять санкции с Сирии. Об этом заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. 

"Мы приветствуем это решение"

– Стефан Дюжаррик

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что снимает рестрикции с Сирии, чтобы "дать шанс" Дамаску. 

Отметим, что в конце апреля Великобритания сняла санкции, которые ранее были введены против 12 сирийских ведомств и организаций. Также Лондон разморозил счета 24 организаций Сирии, включая компании нефтяного сектора. Санкции также были сняты с ЦБ страны.

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