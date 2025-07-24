В ереванском районе Сари Тах пылает низовой пожар

Армянские спасатели тушат масштабный низовой пожар, вспыхнувший в столичном районе Сари Тах на холме возле частных построек – ему уже присвоена повышенная степень сложности.

Сегодня в 11:33 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях Армении поступил звонок о низовом пожаре в столичном районе Сари Таг – вспыхнула сухая трава, растущая на холме невдалеке от частных домов жителей спального района Еревана, сообщили в пресс-службе МВД страны.

"Пожару в Сари Тах присвоена степень сложности БИС-1. На месте работают несколько пожарных расчетов. Горит трава"

- спасательная служба МВД Армении

Эта степень сложности в контексте пожарной службы означает, что для тушения пожара недостаточно задействованных сил и средств и требуется привлечение дополнительных двух отделений пожарной охраны, передает Sputnik Армения.

Сейчас тушение возгорания проводят требуемые четыре пожарных расчета Спасательного управления города Ереван Спасательной службы МВД и дежурная группа Управления организации пожаротушения и спасательных работ.

Несмотря на то, что в столице Армении установилась жаркая погода – температура воздуха доходит до 38 градусов в тени, и осадков синоптики не прогнозируют, прогноз самих спасателей оптимистичный – они рассчитывают потушить масштабное возгорание к исходу дня, говорится в сообщении.