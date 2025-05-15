Пожары в Турции прошли мимо курортных зон

По данным туроператоров, лесные пожары не мешают отдыху россиян в Турции, так как они прошли мимо курортных зон. На данный момент аннуляций туров нет.

На сегодняшний день масштабные пожары в Турции не дошли до курортных зон страны, туроператоры продолжают мониторить ситуацию, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры внимательно следят за географией распространения пожаров и в случае реальных угроз готовы рекомендовать туристам сменить отель или перенести поездку. Аннуляций туров нет"

- РСТ

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что туристам необходимо следить за информацией от туроператоров, которые в случае необходимости могут поменять отель или локацию.

По словам PR-директора компании ITM group Андрея Подколзина, большинство российских туристов отдыхает на побережье Антальи или находится с экскурсионным туром в глубине Турции.

"По счастью, популярные курорты пожарами не затронуты, и ситуация здесь находится под контролем соответствующих служб"

- Андрей Подколзин

Эпицентром пожара стали территории около города Бурса, который находится вдали от курортов на Средиземном море, передал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Он считает, что лесные пожары не повлияют на спрос на турецкие курорты.