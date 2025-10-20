В Ереване рассказали подробности транзита пшеницы из Казахстана через Азербайджан

Власти Армении озвучили маршрут, по которому страна получит первый груз транзитом через Азербайджан, – как рассказал сегодня президент АР Ильхам Алиев, это будет пшеница из Казахстана.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян рассказал, каким маршрутом казахстанская пшеница будет доставлена в Армению в рамках первого транзита через территорию Азербайджана.

Соответствующее сообщение министр опубликовал на своей странице в соцсети.

"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по маршруту Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия"

– Геворг Папоян

Глава министерства констатировал: мир между Азербайджаном и Арменией установлен.

Ранее сегодня в ходе совместного выступления перед прессой по итогам переговоров с президентом Казахстана президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, и первым грузом, который пойдет в Армению через Азербайджан, станет партия пшеницы из Казахстана.