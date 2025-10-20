В Ереване рассказали подробности транзита пшеницы из Казахстана через Азербайджан

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян рассказал, каким маршрутом казахстанская пшеница будет доставлена в Армению в рамках первого транзита через территорию Азербайджана.
Соответствующее сообщение министр опубликовал на своей странице в соцсети.
"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по маршруту Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия"
– Геворг Папоян
Глава министерства констатировал: мир между Азербайджаном и Арменией установлен.
Ранее сегодня в ходе совместного выступления перед прессой по итогам переговоров с президентом Казахстана президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, и первым грузом, который пойдет в Армению через Азербайджан, станет партия пшеницы из Казахстана.