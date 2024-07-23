В Ереване ограбили филиал российского банка ВТБ

В столице Армении сегодня произошло ограбление филиала российского банка ВТБ – грабитель, угрожая взрывом, обчистил банк на сумму свыше миллиона драмов, после чего скрылся до прибытия наряда полиции.

В Ереване сегодня среди бела дня было совершено вооруженное нападение на один из филиалов банка ВТБ, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Вооруженный мужчина ворвался в филиал банка по адресу ул. Шинарарнер (Строителей), 25 с плакатом, на котором было написано: "Если не отдадите деньги, взорву все через 20 секунд", передает Sputnik Армения.

Перепуганные сотрудники банка выложили грабителю всю имевшуюся в кассе наличность – свыше 1 млн драмов (около $2,6 тыс), после чего он скрылся.

По вызову сотрудников банка на место происшествия был вызван наряд полиции, однако грабителя правоохранители уже не застали – сейчас его ищут.

Чем был вооружен преступник, не сообщается.