В Ереван летит глава МИД Франции

Через несколько дней глава французского МИД приедет в Армению. В рамках визита у него состоится встреча с местным коллегой.

В начале следующей недели глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправится с официальным визитом в Армению. Данную информацию подтвердили в армянском МИД.

Ожидается, что французский министр приедет в Ереван в понедельник, 26 мая.

В ходе поездки Барро проведет встречу с армянским коллегой Араратом Мирзоян, после чего они дадут совместную пресс-конференцию.

Помимо этого, руководитель французского внешнеполитического ведомства поучаствует в панельной дискуссии в рамках мероприятия "Ереванский диалог".

Напомним, ранее на этой неделе армянский и французский министры пообщались по телефону. Во время беседы обсуждались вопросы двустороннего партнерства и ближайшие контакты.