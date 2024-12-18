Вестник Кавказа

Вопросы партнерства обсудили руководители МИД Армении и Франции

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Арарат Мирзоян пообщался по телефону с французским коллегой. Собеседники поговорили о расширении двусторонних связей.

Во вторник, 20 мая, главы МИД Армении и Франции провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном армянским министерством.

Центральной темой разговора Арарат Мирзояна и Жана-Ноэля Барро стали вопросы двустороннего партнерства и предстоящие контакты.

В частности, руководители внешнеполитических ведомств поговорили о шагах, направленных на углубление связей.

Кроме того, они рассмотрели вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, а также в рамках Европейского политического сообщества.

Напомним, на прошлой неделе в Тиране прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

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