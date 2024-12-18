Вопросы партнерства обсудили руководители МИД Армении и Франции

Арарат Мирзоян пообщался по телефону с французским коллегой. Собеседники поговорили о расширении двусторонних связей.
Во вторник, 20 мая, главы МИД Армении и Франции провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном армянским министерством.
Центральной темой разговора Арарат Мирзояна и Жана-Ноэля Барро стали вопросы двустороннего партнерства и предстоящие контакты.
В частности, руководители внешнеполитических ведомств поговорили о шагах, направленных на углубление связей.
Кроме того, они рассмотрели вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, а также в рамках Европейского политического сообщества.
Напомним, на прошлой неделе в Тиране прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.