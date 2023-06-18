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В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять россиян

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анталье столкнулись автобус и эвакуатор. В результате ДТП пострадали пять российских граждан.

В турецкой Анталье накануне произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Об этом говорится в Telegram-канале генконсульства России.

Авария случилась у города Манавгат примерно в 17:00 по местному времени.

Согласно предварительным данным, автобус столкнулся с эвакуатором, стоявшем возле АЗС. В результате аварии погиб водитель транспортного средства, пятеро россиян пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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