В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять россиян

Опубликовано: 15:57, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анталье столкнулись автобус и эвакуатор. В результате ДТП пострадали пять российских граждан.

В турецкой Анталье накануне произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Об этом говорится в Telegram-канале генконсульства России.

Авария случилась у города Манавгат примерно в 17:00 по местному времени.

Согласно предварительным данным, автобус столкнулся с эвакуатором, стоявшем возле АЗС. В результате аварии погиб водитель транспортного средства, пятеро россиян пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.