В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять россиян

В Анталье столкнулись автобус и эвакуатор. В результате ДТП пострадали пять российских граждан.
В турецкой Анталье накануне произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Об этом говорится в Telegram-канале генконсульства России.
Авария случилась у города Манавгат примерно в 17:00 по местному времени.
Согласно предварительным данным, автобус столкнулся с эвакуатором, стоявшем возле АЗС. В результате аварии погиб водитель транспортного средства, пятеро россиян пострадали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.