В Домбае выберут лучший мед России

Уже завтра в Домбае соберутся пчеловоды со всей России. В рамках форума, который будет проходить там 25-26 ноября, специалисты определят лучший мед страны.

В эти выходные в Домбае пройдет всероссийский форум "Пчеловодство". Об этом сообщает Минэкономразвития Карачаево-Черкесии.

Ожидается, что на мероприятие приедут примерно 300 пчеловодов со всей России.

Организаторы обещают гостям различные тематические семинары, мастер-классы и выставку пчеловодческого оборудования

Кроме того, будут определены победители конкурса за звание лучшего меда страны по итогам 2023 года. Медовым сомелье предстоит выбрать из трех сотен образцов самый качественный мед сразу в нескольких категориях.