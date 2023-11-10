"Домбай" и "Архыз" открывают новый сезон

Старт нового сезона на горнолыжном курорте "Архыз" будет дан в эти выходные, а "Домбай" примет первых экстрималов в начале декабря.

Курорты КЧР готовятся к открытию нового горнолыжного сезона. В министерстве туризма и курортов республики заявили, что старт катаний намечен на начало декабря.

Пресс-служба горнолыжного курорта "Архыз" уточнила, что тестовые катания на трассах стартуют уже в эту субботу – 25 ноября.

Отмечается, что администрация курортов подготовила множество спортивных и культурных событий на площадках горнолыжных комплексов.

"Специально к открытию сезона на курортах КЧР организуют множество мероприятий, в том числе соревнования между профессиональными лыжниками и сноубордистами по скоростному спуску, концерты, конкурсы и анимационные шоу для детей"

– Минтуризма КЧР

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты КЧР ждут небывалое количество гостей в новогодние праздники. Номерной фонд горного кластера забронирован на 96%.