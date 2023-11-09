Эльбрус открыл горнолыжный сезон

Сегодня на курорте Кабардино-Балкарской Республики дан старт горнолыжному сезону. Катания на трассах будут начинаться постепенно в зависимости от погодных условий.

На Эльбрусе стартовал сезон горных лыж и сноубордов. Открывать трассы администрация горнолыжного курорта планирует постепенно исходя из погодных условий. Информация об этом была опубликована в telegram-канале горнолыжного курорта.

Сегодня для гостей Эльбруса доступны канатные дороги, которые доставляют на высоту более 3800 метров. Завтра планируется открыть горнолыжный маршрут "Гарабаши – Мир".

Пока администрация курорта устраивает тестовые катания на одной из очередей горнолыжных трасс, приобрести билет можно по сниженной цене.

Билет на одного взрослого обойдется в 2025 рублей, стоимость билета для детей от 6 до 13 лет – 1350 рублей.