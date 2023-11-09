Курорт Эльбрус откроет горнолыжный сезон в ближайшие дни

Названа дата открытия сезона на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии. О старте катания на горных лыжах рассказал глава КБР Казбек Коков.

Горный курорт Эльбрус вот-вот начнет горнолыжный сезон – его запуск анонсировал глава КБР.

По словам Казбека Кокова, сезон откроется послезавтра, 20 ноября.

"Для катания на лыжах на Эльбрусе создано около 17 километров трасс. Их будут открывать по мере изменения погодных условий"

– глава республики

Коков отметил, что в этом сезоне на курорте будут действовать трассы с бугельным подъемником – они идеально подходят для начинающих спортсменов и для юных горнолыжников.

Среди других нововведений – открытие дополнительной парковки, рассчитанной на 800 машин. Запускается и автобус до нижней станции курорта – Поляны Азау.

Напомним, курорт Эльбрус находится на южных склонах Эльбруса. Он расположен в природном парке "Приэльбрусье".