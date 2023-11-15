В Дагестане отремонтировали свыше тысячи километров электросетей

В Дагестане рассказали, что в текущем году в республике было отремонтировано более 1,2 тыс км электросетей. Было заменено 1,5 тыс аварийных опор и 62 трансформатора.

Глава ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев рассказал, что в республике с начала года отремонтировано более 1,2 тыс км электросетей.

"Наши специалисты в 2023 году отремонтировали порядка 1,2 тыс км воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения и полностью заменили 80 км ветхого провода на самонесущий, изолированный"

- Магомедхабиб Мухумаев

По его словам, заменено свыше 1,5 тыс аварийных опор и отремонтировано 62 трансформатора. Кроме того, сменено почти 10 тыс поврежденных и устаревших изоляторов на современное оборудование.