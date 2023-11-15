Вестник Кавказа

Дагестану помогут развить сельские территории

Дагестану помогут развить сельские территории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестану выделят 16 млн рублей, которые будут потрачены на развитие сельских территорий. Финансирование мероприятий по развитию территорий в республике увеличится.

Дагестану выделят денежные средства в размере 16 млн рублей, которые пойдут на развитие сельских территорий, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. 

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился перераспределить деньги из федерального бюджета 44 субъектам страны. 

Таким образом, в республике до 51,5 млн рублей увеличится финансирование мероприятий по развитию сельских территорий.

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