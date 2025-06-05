В Дагестане назначен новый глава Минюста

Глава Дагестана подписал указ о назначении нового министра юстиции республики. Им стал Мустапа Генжеханов, врио министра с 22 мая.
Нового министра юстиции Дагестана назначил глава республики Сергей Меликов.
"Мустапа Генжеханов утвержден в должности министра юстиции Дагестана. Указ об этом подписал Сергей Меликов"
– пресс-служба главы РД
С 22 мая Генжеханов был назначен врио министра юстиции Дагестана.
До назначения главой Минюста Мустапа Генжеханов был начальником управления главы Дагестана по вопросам противодействия коррупции.
Отметим, что прежде пост министра занимал Ханлар Пашабеков, теперь возглавивший город Дербент.