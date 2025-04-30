Вестник Кавказа

Мэрию Дербента возглавил бывший глава Минюста Дагестана

Ханлар Пашабеков
© Фото: сайт Минюста Дагестана
В Дербенте сменился мэр. На смену Ахмеду Кулиеву, покинувшему  этот пост в апреле нынешнего года, пришел бывший глава Минюста Дагестана.

Новым мэром Дербента стал Ханлар Пашабеков, возглавлявший ранее Минюст Дагестана. Об этом поведали 10 июня в администрации города.

"Пашабеков Ханлар Эдисонович избран главой Дербента единогласным решением депутатов"

– пресс-служба администрации

С конца апреля Пашабеков был исполняющим обязанности мэра. На посту дербентского градоначальника он сменил Ахмеда Кулиева, который покинул мэрию в апреле.

Напомним, в свое время Пашабеков занимал должность главы Минюста Дагестана. Он также избирался депутатом Народного собрания РД и возглавлял региональное министерство по управлению госимуществом.

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