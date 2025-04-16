Дербент временно возглавил Ханлар Пашабеков

Глава министерства юстиции Дагестана Ханлар Пашабеков стал исполняющим обязанности мэра Дербента, рассказали в администрации дагестанского города.
"Сегодня коллективу администрации представили и. о. главы города Дербента Ханлара Пашабекова"
– представитель администрации Дербента
Напомним, ранее мэром Дербента был Ахмед Кулиев. Он занял этот пост в июне прошлого года.
Биография Ханлара Пашабекова
Ханлар Пашабеков родился в 1976 году, он уроженец Дербента. Выпускник Дагестанского государственного университета (1998), получил специальность финансы и кредит. Кроме того, в 2001 году он окончил Институт финансов и права.
На протяжении карьеры Пашабеков работал мировым судьей в Дербенте, депутатом Народного собрания Дагестана. Кроме того, он руководил министерством по управлению государственным имуществом Дагестана, а также возглавлял отдел в республиканской прокуратуре. До последнего времени трудился на посту главы Минюста Дагестана.