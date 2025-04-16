Вестник Кавказа

Дербент временно возглавил Ханлар Пашабеков

Дербент временно возглавил Ханлар Пашабеков
© Фото: Минюст Дагестана
В дагестанском Дербенте сменился глава города. Ранее этот пост занимал Ахмед Кулиев. Теперь городом, в статусе исполняющего обязанности, будет руководить Ханлар Пашабеков.

Глава министерства юстиции Дагестана Ханлар Пашабеков стал исполняющим обязанности мэра Дербента, рассказали в администрации дагестанского города.

"Сегодня коллективу администрации представили и. о. главы города Дербента Ханлара Пашабекова"

– представитель администрации Дербента

Напомним, ранее мэром Дербента был Ахмед Кулиев. Он занял этот пост в июне прошлого года.

Биография Ханлара Пашабекова

Ханлар Пашабеков родился в 1976 году, он уроженец Дербента. Выпускник Дагестанского государственного университета (1998), получил специальность финансы и кредит. Кроме того, в 2001 году он окончил Институт финансов и права. 

На протяжении карьеры Пашабеков работал мировым судьей в Дербенте, депутатом Народного собрания Дагестана. Кроме того, он руководил министерством по управлению государственным имуществом Дагестана, а также возглавлял отдел в республиканской прокуратуре. До последнего времени трудился на посту  главы Минюста Дагестана.

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