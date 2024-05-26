В Дагестане нарастят мощности 18 подстанций

В Дагестане планируется значительное увеличение мощности 18 подстанций на суммарную величину почти 200 МВА.
«Планируется установить новые трансформаторы на 18 подстанциях, из них четыре – «Приморская», «Новая», «Компас» и «Юго-Восточная» - находятся в Махачкале»
– пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».
Отметим, что рост мощности подстанций в Дагестане необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения региона. С увеличением числа потребителей электроэнергии и развитием промышленности возросла потребность в усилении электросетей и подстанций.
Увеличение мощности подстанций принесет существенные выгоды как самому региону, так и его жителям. Это позволит снизить вероятность отключений электроэнергии, повысить надежность энергосистемы и обеспечить более комфортные условия для жизни и работы людей.