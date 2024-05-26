Вестник Кавказа

В Дагестане нарастят мощности 18 подстанций

В Дагестане нарастят мощности 18 подстанций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Увеличение мощности ждет 18 подстанций в Дагестане. Об этом проинформировали пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

В Дагестане планируется значительное увеличение мощности 18 подстанций на суммарную величину почти 200 МВА. 

«Планируется установить новые трансформаторы на 18 подстанциях, из них четыре – «Приморская», «Новая», «Компас» и «Юго-Восточная» - находятся в Махачкале»
 

– пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Отметим, что рост мощности подстанций в Дагестане необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения региона. С увеличением числа потребителей электроэнергии и развитием промышленности возросла потребность в усилении электросетей и подстанций.
Увеличение мощности подстанций принесет существенные выгоды как самому региону, так и его жителям. Это позволит снизить вероятность отключений электроэнергии, повысить надежность энергосистемы и обеспечить более комфортные условия для жизни и работы людей.
 

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